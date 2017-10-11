Нужно придумать название для интернет магазина, а также такой же домен. Магазин продает алкоголь с DutyFree. Нужно будет предложить хотя бы 10 вариантов на выбор.
Название для домена
придумать название для домена, без точек тире и цифр
тема отношения, как вернуть бывшего/ую, как пережить расставание, и т.д по теме
домен в зоне ru (если хорошее название то можно net и org)
обязательно проверяйте занятость домена (https://www.reg.ru/domain/new/choose)
главное что бы хорошо звучал и было легко запомнить.
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