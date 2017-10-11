# 1 — $ 10

придумать название для домена, без точек тире и цифр

тема отношения, как вернуть бывшего/ую, как пережить расставание, и т.д по теме

домен в зоне ru (если хорошее название то можно net и org)

обязательно проверяйте занятость домена (https://www.reg.ru/domain/new/choose)

главное что бы хорошо звучал и было легко запомнить.