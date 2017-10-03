Придумать рекламный слоган

Наталья все сделала на высшем уровне, остался очень доволен, по началу побоялся обращаться к ней, так как отзывов нет совсем, но все же после общения с ней принял решения отдать задание ей. Придумала отличный рекламный стих для моего видеоролика. Всем рекомендую, обращайтесь и не бойтесь, сделает все как нужно.