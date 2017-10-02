Нейминг для юридической компании

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Закрыт12 заявок254 просмотра

Требуется услуги нейминга. 1 заход - 10 названий, 2 заход + еще 10 названий + 10 слоганов. Есть подробное ТЗ. 

8 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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