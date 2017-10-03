Нейминг для сети розничных магазинов детской одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт74 заявки1812 просмотров
#1$40
#2$10

Здравствуйте.

Необходимо придумать название для новой розничной сети магазинов детской одежды. 

Конкурс продолжается, победитель еще не определен. К сожалению, явных фаворитов тоже нет.

Дополнение: собственник хотел бы отразить в названии, что в магазинах продается одежда сделанная с любовью к детям.

Возрастная категория от 0 до 7 лет. 

Одежда российского производства, трикотаж, сшита исключительно по ГОСТу, качественная, состав 100% хлопок. 

Ценовой сегмент: эконом, средний класс. 

Название должно состоять из 1-2 слов, легким, запоминающимся, возможны ассоциации

с детством, ростом (дети растут). Должно быть теплым, уютным, желательно кириллицей, но с легким переводом на англ., либо английским,

но с пониманием английского на элементарном уровне (love, baby и пр.)

Условные конкуренты Acoola, Gloria jeans, Kapusta Junior 

Хочется чтобы уже с вывески приходило понимание, что здесь продается детская одежда и название должно нравиться детям.

Требования: 

Уникальность

До 8 букв (но лучше покороче)

Можно из двух слов, тогда слова не более 5-6 букв каждое.

Сайт  - необходима доступность в зоне .ru, но возможна добавка в виде "name"kid, "name"baby  и пр.

Территория продаж - Россия

Почему два призовых места? Второе место  - приз за участие.

Благодарю участников.

Небольшая корректировка условий конкурса, в связи с пожеланиями. Надеюсь не нарушу какие нибудь правила.

1) Второе место будет объявлено, но это будет приз за участие, на само название мы не претендуем.

2) я добавлю еще $20 победителю.

8 лет назад
MrBirzull
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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