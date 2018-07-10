# 1 — $ 70 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

ВСЕ ВАРИАНТЫ ДО 18 октября НЕ подходят, нужен вариант со словом MEDIA

1. ДЛЯ ЧЕГО ВЫБИРАЕМ НАЗВАНИЕ?

Медиахолдинг

Опишите свой продукт или услугу

Проекты UGC(юзер-контент генерейтед), ифнормационные сайты на разные темы, полезные сайты для обучения, англоязычные сайты. Продажа рекламы на этих сайтах, работа с гуглом и яндексом, с внешними рекламадателями

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) Какой язык - русский/английский/другой?

английский

б) Варианты написания - латиница/кириллица?

латиница

в) Cделать первичную бесплатную проверку через Знаковед.

г) Может ли название быть неологизмом (новым вымышленным словом)?

Да

д) Сколько символов вы хотите в название (5-15)?

В идеале 5 символов - максимум 7-8

е) Какое количество слов вы хотите в названии (1-3)?

1-2

ё) Какие ассоциации и желания должно вызывать название у потребителя?

Позитивные эмоции, нужно использовать нейробиологию для бессознательного брендинга

ж) Регион продаж: где будет в основном продаваться продукт (нужно для проверки через Знаковед)

Россия, СНГ, МИР

3. ДОМЕН

В зоне ком и ру в идеале должен быть свободен, если будут крутые варианты в одной зоне, тоже хорошо, но в приоритете зона com

4. ВАШИ КЛИЕНТЫ

пользователи интернета

Целевая аудитория, ценовой сегмент

средний + высокий

5. КОНКУРЕНТЫ

Wpmedia

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название должно быть звучное, не кракозябры, должно как-то откликаться, вызывать положительные эмоции и ассоциации