Добрый день, необходим нейминг для компании занимающейся оптовыми поставками и дистрибьюцией детских товаров: 1. Год основания 2017 2. Род деятельности - оптовые поставки, продажи и дистрибьюция товаров для детей (детские коляски, ...
Нейминг
ВСЕ ВАРИАНТЫ ДО 18 октября НЕ подходят, нужен вариант со словом MEDIA
1. ДЛЯ ЧЕГО ВЫБИРАЕМ НАЗВАНИЕ?
Медиахолдинг
Опишите свой продукт или услугу
Проекты UGC(юзер-контент генерейтед), ифнормационные сайты на разные темы, полезные сайты для обучения, англоязычные сайты. Продажа рекламы на этих сайтах, работа с гуглом и яндексом, с внешними рекламадателями
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
а) Какой язык - русский/английский/другой?
английский
б) Варианты написания - латиница/кириллица?
латиница
в) Cделать первичную бесплатную проверку через Знаковед.
г) Может ли название быть неологизмом (новым вымышленным словом)?
Да
д) Сколько символов вы хотите в название (5-15)?
В идеале 5 символов - максимум 7-8
е) Какое количество слов вы хотите в названии (1-3)?
1-2
ё) Какие ассоциации и желания должно вызывать название у потребителя?
Позитивные эмоции, нужно использовать нейробиологию для бессознательного брендинга
ж) Регион продаж: где будет в основном продаваться продукт (нужно для проверки через Знаковед)
Россия, СНГ, МИР
3. ДОМЕН
В зоне ком и ру в идеале должен быть свободен, если будут крутые варианты в одной зоне, тоже хорошо, но в приоритете зона com
4. ВАШИ КЛИЕНТЫ
пользователи интернета
Целевая аудитория, ценовой сегмент
средний + высокий
5. КОНКУРЕНТЫ
Wpmedia
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название должно быть звучное, не кракозябры, должно как-то откликаться, вызывать положительные эмоции и ассоциации
Победители конкурса
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