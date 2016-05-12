Ganulalex

Александр Ganulalex

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Нейминг
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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ТОП-20
Нейминг и Слоганы

Отзывы заказчиков

pugofka58
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нейминг
все отлично
Спасибо!
Ответный отзыв
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Придумать название для интернет-магазина по продаже гироскутеров
Спасибо за отличные вараинты!
Рекомендую, все отлично.
Ответный отзыв
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Название и домен для интернет-магазина детских товаров
Отличная идея для нейминга интернет-магазина детстких товаров. Множество вариантов среди которых нашелся подходящий. Спасибо !
Отличный заказчик, приятно работать!
Ответный отзыв
Zels
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Название для МФО (микрофинансовой организации)
Александр предложил множество вариантов интересных, из которых и выбрали лучший по своему мнению вариант. Креативный подход обеспечен!)
Отличный заказчик, приятно было работать. Постановка задачи, обратная связь, оплата - всё на высшем уровне.
Ответный отзыв
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Придумать название и доменное имя компании по электрокарам.
Спасибо за предложенные варианты названий компании! Достойная победа в конкурсе! Приятно было работать!
Честный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
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Нейминг и Слоганы
6 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#14