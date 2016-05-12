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ТОП-20— Нейминг и Слоганы
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
все отлично
Ответный отзыв
Спасибо!
$50
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за отличные вараинты!
Ответный отзыв
Рекомендую, все отлично.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличная идея для нейминга интернет-магазина детстких товаров. Множество вариантов среди которых нашелся подходящий. Спасибо !
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать!
$50
10 баллов
9 лет назад
Александр предложил множество вариантов интересных, из которых и выбрали лучший по своему мнению вариант. Креативный подход обеспечен!)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было работать. Постановка задачи, обратная связь, оплата - всё на высшем уровне.
$70
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за предложенные варианты названий компании! Достойная победа в конкурсе! Приятно было работать!
Ответный отзыв
Честный заказчик, рекомендую!
Нейминг и Слоганы
6 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#14