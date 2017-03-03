Придумать название для интернет-магазина по продаже гироскутеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен116 заявок1882 просмотра
#1$50

Добрый день, Уважаемые Участники! 

Задание: 

1) Придумать название доменного имени для интернет-магазина по продаже гироскутеров.

Желательно, чтобы доменное имя было не занято, либо может быть занято, но на нем не висит никаких сайтов, поэтому убедительная просьба, сначала писать проверять домен, потом размещать в вариантах.

2) В идеале доменное имя должно быть короткое и чтобы по телефону легко было клиенту продиктовать.

Мне нравится название  - giropark ( коротко и все понятно) , но к сожалению, оно занято . Рассмотрю любые варианты

8 лет назад
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Ganulalex
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
#1
Спасибо за отличные вараинты!
Рекомендую, все отлично.

Заявки фрилансеров

Ganulalex
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Придумать название\псевдоним для фотографа

    Нужно придумать название/псевдоним для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. ...

    Нейминг и Слоганы58 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать 3 разных бренда и 3 названия товара для американского рынка

    Требуется: 1) 4-5 вариантов названия бренда для 3 разных товаров (то есть 12-15 названий для выбора лучших) (на английском) 2) 3-5 вариантов полных названий для 3 разных товаров, которые будут на титульной стороне ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать название для ресторана супов

    $30

    Придумать название для ресторана супов Есть идея придумать длинное название в виде фразы. (Например, есть коворкинг "Ляг, поспи, отдохни, я доделаю"). Только "Сядь, поешь супчика" точно не подойдет )) -- это слишком прямолинейно. ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Слоган

    Нужен центрирующий объединяющий продающий слоган для многопрофильной компании, приглашаются только люди, имеющие опыт работы для среднего бизнеса, права на последующее размещение слогана в интернете полностью передается заказчику.   спасибо

    Нейминг и Слоганы8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название сервиса.

    Нужно придумать название сервису предоставляющего услуги платного IPTV. Сервис рассчитан на русскоязычных пользователей  ближнего и дальнего зарубежья. Название должно быть англоязычным, но в тоже время понятным и запоминающимся.

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нейминг для сайта аренды книг

    $15

    Нужно придумать название для сайта по аренде книг. Описание: Домен должен быть доступным в зоне .com Проверяйте через https://www.imena.ua/ или какой то другой сервисДомен должен быть звучным и запоминающим. Одно красивое название.Слова типа books, rent и ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать название для сайта/фирмы по продаже электроники

    $20

    Фирма по продаже б/у электроники, запчастей - обязательно должно быть на английском - не должно быть использовано кем-то или где-то до этого (проверка по яндексу, гуглу на русском и английском)  ...

    Нейминг и Слоганы30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Название для Школы программирования для детей

    $50

    Мы - это школа программирования для детей 7-17 лет . Учим детей программировать игры, мультфильмы, создавать сайты и мобильные приложения. Миссия  - познакомить детей с программированием в понятной и интересной форме для того, ...

    Нейминг и Слоганы83 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать название домена для игрового сайта

    $10

    Нужно придумать оригинальное и запоминающееся название дляигрового сайта (сайт содержит популярные флешь игры), домен в зоне .ru .com .net .su должен быть свободен и без истории   - !!!! Не смешивайте транслит ...

    Нейминг и Слоганы41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад