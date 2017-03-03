Придумать название для интернет-магазина по продаже гироскутеров

# 1 — $ 50

Добрый день, Уважаемые Участники!

Задание:

1) Придумать название доменного имени для интернет-магазина по продаже гироскутеров.

Желательно, чтобы доменное имя было не занято, либо может быть занято, но на нем не висит никаких сайтов, поэтому убедительная просьба, сначала писать проверять домен, потом размещать в вариантах.

2) В идеале доменное имя должно быть короткое и чтобы по телефону легко было клиенту продиктовать.

Мне нравится название - giropark ( коротко и все понятно) , но к сожалению, оно занято . Рассмотрю любые варианты