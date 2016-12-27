Придумать 3 разных бренда и 3 названия товара для американского рынка

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен2 заявки214 просмотров

Требуется:

1) 4-5 вариантов названия бренда для 3 разных товаров (то есть 12-15 названий для выбора лучших) (на английском)

2) 3-5 вариантов полных названий для 3 разных товаров, которые будут на титульной стороне упаковочной коробки (на английском)

Товары, для которых нужно всё это придумать:

1. Oil diffuser

https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcYXRpX0pjNXh1VDg/view?usp=sharing

2. Expandable hose

https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcWG41aUxuR0R5emc/view?usp=sharing

3. Grill light for barbeque

https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcbDRDOXRoNW9qZkU/view?usp=sharing

Пример названия товара для baby car seat cover:

Premium Organic Rayon NurseMe Infant Car Seat Cover

Amazing 100 % Rayon ProProtect Baby Car Seat Cover

Natural Rayon BabyCove Baby Car Seat Cover

P.S. Слова NurseMe, BabyCove и ProProtect были придуманы, чтобы составить хорошее название, также нужно и мне.

Вы должны владеть английским, как вторым родным и понимать специфику американского рынка и менталитет американцев.

Задача срочная. Очень желательно закончить сегодня, максимум завтра.

Жду ваших предложений.

8 лет назад
CRUGER
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

irenrose19
Анастасия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Анастасия придумала большое количество названий и брендов для интересующих меня товаров. Коммуникация на 5, работа на 5, так как выбор был более, чем достаточен, чтобы выбрать лучшее. Однозначно рекомендую, тем более за очень даже умеренные деньги.
Вежливый и грамотный работодатель, который чётко ставит свои задачи перед исполнителем. Работа с Робертом прошла без затруднений и максимально оперативно, что очень радует. Оплата от заказчика тоже пришла вовремя - это ещё один плюс к надежности и честности данного работодателя. И спасибо Вам, Роберт, за терпеливость :)

Заявки фрилансеров

irenrose19
Анастасия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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