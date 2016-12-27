Придумать 3 разных бренда и 3 названия товара для американского рынка

Требуется:

1) 4-5 вариантов названия бренда для 3 разных товаров (то есть 12-15 названий для выбора лучших) (на английском)

2) 3-5 вариантов полных названий для 3 разных товаров, которые будут на титульной стороне упаковочной коробки (на английском)

Товары, для которых нужно всё это придумать:

1. Oil diffuser

https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcYXRpX0pjNXh1VDg/view?usp=sharing

2. Expandable hose

https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcWG41aUxuR0R5emc/view?usp=sharing

3. Grill light for barbeque

https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcbDRDOXRoNW9qZkU/view?usp=sharing

Пример названия товара для baby car seat cover:

Premium Organic Rayon NurseMe Infant Car Seat Cover

Amazing 100 % Rayon ProProtect Baby Car Seat Cover

Natural Rayon BabyCove Baby Car Seat Cover

P.S. Слова NurseMe, BabyCove и ProProtect были придуманы, чтобы составить хорошее название, также нужно и мне.

Вы должны владеть английским, как вторым родным и понимать специфику американского рынка и менталитет американцев.

Задача срочная. Очень желательно закончить сегодня, максимум завтра.

Жду ваших предложений.