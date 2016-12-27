Нужно придумать название/псевдоним для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. ...
Придумать 3 разных бренда и 3 названия товара для американского рынка
Требуется:
1) 4-5 вариантов названия бренда для 3 разных товаров (то есть 12-15 названий для выбора лучших) (на английском)
2) 3-5 вариантов полных названий для 3 разных товаров, которые будут на титульной стороне упаковочной коробки (на английском)
Товары, для которых нужно всё это придумать:
1. Oil diffuser
https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcYXRpX0pjNXh1VDg/view?usp=sharing
2. Expandable hose
https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcWG41aUxuR0R5emc/view?usp=sharing
3. Grill light for barbeque
https://drive.google.com/file/d/0BzFkvANnSatcbDRDOXRoNW9qZkU/view?usp=sharing
Пример названия товара для baby car seat cover:
Premium Organic Rayon NurseMe Infant Car Seat Cover
Amazing 100 % Rayon ProProtect Baby Car Seat Cover
Natural Rayon BabyCove Baby Car Seat Cover
P.S. Слова NurseMe, BabyCove и ProProtect были придуманы, чтобы составить хорошее название, также нужно и мне.
Вы должны владеть английским, как вторым родным и понимать специфику американского рынка и менталитет американцев.
Задача срочная. Очень желательно закончить сегодня, максимум завтра.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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