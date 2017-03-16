Название сервиса.

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Завершен4 заявки237 просмотров

Нужно придумать название сервису предоставляющего услуги платного IPTV. Сервис рассчитан на русскоязычных пользователей  ближнего и дальнего зарубежья. Название должно быть англоязычным, но в тоже время понятным и запоминающимся. 

8 лет назад
tuluzaman
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$50
10 дней
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен! По всем пунктам 5 звезд. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
ТОП-10
Нейминг и Слоганы

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