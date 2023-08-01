Убеждена, что хороший ДИЗАЙН САЙТА это не просто картинка, а инструмент.
Привет. ️
Меня зовут Яна, я из Украин. В дизайне 2 года.
Я одна из счастливчиков для которых работа это любовь, поэтому я открыта для вас 7 дней в неделю. Я буду рада живому онлайн общению с вами, это поможет мне лучше проникнуться идеей. Мы придем с вами к общему мнению, а правки это нормальный рабочий процесс.
Беру деньги только от довольных заказчиков.
Рада быть полезной в вашем деле.
МОГУ:
- лендинг;
- сайт;
- UX/UI;
- логотип;
- графический дизайн;
- брендбук;
- фирменный стиль;
- визитки;
- мобильные приложения;
- рекламные баннеры;
- открытки и флаера;
- брошюры;
- рекламные посты для соц. сетей;
- этикетки;
- упаковки.
СВЯЗЬ:
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#227
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-10— Нейминг и Слоганы
ТОП-20— Логотипы и Знаки
ТОП-20— Баннеры
Показать все
ТОП-50— Дизайн сайтов
Портфолио
- Дизайн прдукции - молоко с фруктовыми вкусами.44 просмотра
- Дизайн лендинга автомойки23 просмотра
- Projekt strony internetowej dla krawca.16 просмотров
- Effect12 просмотров
- Логотип фруктовых чипсов20 просмотров
- Дизайн интернет-магазинов для зоотоваров25 просмотров
- Дизайна социальной сети для подростков31 просмотр
- Логотип для фотостудии12 просмотров
- Рекламный банер мед. клиники39 просмотров
- Logo27 просмотров
- Дизайн мобильного приложения для покупки билетов28 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Создание логотипов
Яна прекрасний дизайнер! Все вчасно і чудова робота))) Дякуємо!
Ответный отзыв
Дуже комфортно працювати з такими замовниками. Дякую за співпрацю.
$200
10 баллов
2 года назад
Дизайн лендинговДизайн сайтов
Однозначно рекомендую как профессионала высокого уровня. Если хотите, чтобы душа была спокойна за результат творческой работы - лучше специалиста не найти. Сделано все было качественно, в установленные сроки и в приятной, дружелюбной атмосфере.
Ответный отзыв
Крайне приятно сотрудничать с таким заказчиком. Опыт работы над вашим проектом был позитивным. Ваше четкое видение и конструктивная обратная связь помогли мне легко ориентироваться в задачах и достичь желаемых результатов. Вы отличаетесь открытостью к идеям, терпимостью к возможным корректировкам и дружелюбным отношением, что существенно способствует эффективной работе и созидательной атмосфере. Ваше доверие вдохновляет меня на самые лучшие достижения, и я искренне надеюсь на возможность продолжить наше совместное творчество в будущем. Спасибо за то, что выбрали меня в качестве исполнителя для вашего проекта. Желаю нам обоим еще множество успешных сотрудничеств и интересных проектов!
$10
10 баллов
2 года назад
FacebookСоздание баннеров
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно по сотрудничать.
$30
10 баллов
2 года назад
Создание логотипов
Профессионально и оперативно, завершила проект даже раньше срока. Приятная коммуникации, процесс разработки прошел гладко, была на связи. Яна нашла подходящее решение для моего логотипа, полностью удовлетворив мои потребности.
Ответный отзыв
Благодарю за доверие и возможность поработать над вашим проектом. Было приятно сотрудничать. Всегда готова помочь в будущем.
$49
10 баллов
2 года назад
Создание логотипов
супер 5 дней логотип готов) огромное спасибо
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Заказчик четко знал что, хотел. Оплата произведена своевременно. Буд рада дальнейшему сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
4 отзыва
$15/час
от $50от 7 дней
#18
Баннеры
2 отзыва
$15/час
от $50от 4 дней
#18
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$15/час
от $15от 4 дней
#7
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от $50от 14 дней
#46
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#216
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$15/час
от $15от 4 дней
#489
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#509
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#535
Верстка полиграфии
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#544
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#546
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#755
Продающие тексты
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
#852
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
#2222