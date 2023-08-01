Убеждена, что хороший ДИЗАЙН САЙТА это не просто картинка, а инструмент.

Привет. ️

Меня зовут Яна, я из Украин. В дизайне 2 года.

Я одна из счастливчиков для которых работа это любовь, поэтому я открыта для вас 7 дней в неделю. Я буду рада живому онлайн общению с вами, это поможет мне лучше проникнуться идеей. Мы придем с вами к общему мнению, а правки это нормальный рабочий процесс.

Беру деньги только от довольных заказчиков.

Рада быть полезной в вашем деле.

МОГУ:

- лендинг;

- сайт;

- UX/UI;

- логотип;

- графический дизайн;

- брендбук;

- фирменный стиль;

- визитки;

- мобильные приложения;

- рекламные баннеры;

- открытки и флаера;

- брошюры;

- рекламные посты для соц. сетей;

- этикетки;

- упаковки.

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