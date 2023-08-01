Kljkva_Yana

Яна Мельник Kljkva_Yana

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Убеждена, что хороший ДИЗАЙН САЙТА это не просто картинка, а инструмент.

Привет. ️

Меня зовут Яна, я из Украин. В дизайне 2 года.

Я одна из счастливчиков для которых работа это любовь, поэтому я открыта для вас 7 дней в неделю. Я буду рада живому онлайн общению с вами, это поможет мне лучше проникнуться идеей. Мы придем с вами к общему мнению, а правки это нормальный рабочий процесс.

Беру деньги только от довольных заказчиков.

Рада быть полезной в вашем деле.

МОГУ:

- лендинг;

- сайт;

- UX/UI;

- логотип;

- графический дизайн;

- брендбук;

- фирменный стиль;

- визитки;

- мобильные приложения;

- рекламные баннеры;

- открытки и флаера;

- брошюры;

- рекламные посты для соц. сетей;

- этикетки;

- упаковки.

СВЯЗЬ:

Telegram

#10Facebook
#16YouTube
#22Дизайн лендингов
#24Telegram
#31Создание баннеров
#32Создание логотипов
#42Дизайн сайтов
#42Отрисовка логотипов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#227
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-10
Нейминг и Слоганы
ТОП-20
Логотипы и Знаки
ТОП-20
Баннеры
ТОП-50
Дизайн сайтов
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Отзывы заказчиков

Julia2601
2 года в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Розробка логтипа
Создание логотипов
Яна прекрасний дизайнер! Все вчасно і чудова робота))) Дякуємо!
Дуже комфортно працювати з такими замовниками. Дякую за співпрацю.
Ответный отзыв
OrlovSerg
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$200
10 баллов
2 года назад
Разработать дизайн сайта
Дизайн лендинговДизайн сайтов
Однозначно рекомендую как профессионала высокого уровня. Если хотите, чтобы душа была спокойна за результат творческой работы - лучше специалиста не найти. Сделано все было качественно, в установленные сроки и в приятной, дружелюбной атмосфере.
Крайне приятно сотрудничать с таким заказчиком. Опыт работы над вашим проектом был позитивным. Ваше четкое видение и конструктивная обратная связь помогли мне легко ориентироваться в задачах и достичь желаемых результатов. Вы отличаетесь открытостью к идеям, терпимостью к возможным корректировкам и дружелюбным отношением, что существенно способствует эффективной работе и созидательной атмосфере. Ваше доверие вдохновляет меня на самые лучшие достижения, и я искренне надеюсь на возможность продолжить наше совместное творчество в будущем. Спасибо за то, что выбрали меня в качестве исполнителя для вашего проекта. Желаю нам обоим еще множество успешных сотрудничеств и интересных проектов!
Ответный отзыв
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Простой баннер для Facebook
FacebookСоздание баннеров
Все отлично, спасибо!
Было приятно по сотрудничать.
Ответный отзыв
dfdev
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Создание бренда
Создание логотипов
Профессионально и оперативно, завершила проект даже раньше срока. Приятная коммуникации, процесс разработки прошел гладко, была на связи. Яна нашла подходящее решение для моего логотипа, полностью удовлетворив мои потребности.
Благодарю за доверие и возможность поработать над вашим проектом. Было приятно сотрудничать. Всегда готова помочь в будущем.
Ответный отзыв
Zahars_Svet
Захар 
27 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$49
10 баллов
2 года назад
Создание Логотипа для салона красоты
Создание логотипов
супер 5 дней логотип готов) огромное спасибо
Приятно было сотрудничать. Заказчик четко знал что, хотел. Оплата произведена своевременно. Буд рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
4 отзыва
$15/час
от $50от 7 дней
#18
Баннеры
2 отзыва
$15/час
от $50от 4 дней
#18
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$15/час
от $15от 4 дней
#7
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от $50от 14 дней
#46
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#216
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$15/час
от $15от 4 дней
#489
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#509
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#535
Верстка полиграфии
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#544
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#546
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $50от 14 дней
#755
Продающие тексты
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
#852
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
#2222
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