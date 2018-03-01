Нужно придумать название/псевдоним для фотографа Специализация фотографа - фото новорожденных (new born) 5-14 дней Фотограф Елена Владимирова (Россейкина). Название может содержать сочетание фамилий, созвучное и современное, англоязычное. ...
Слоган для компании
Нужно разработать слоган для компании занимающейся оптовой продажей алкоголя
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы58 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется: 1) 4-5 вариантов названия бренда для 3 разных товаров (то есть 12-15 названий для выбора лучших) (на английском) 2) 3-5 вариантов полных названий для 3 разных товаров, которые будут на титульной стороне ...Завершен8 лет назад
- $30
Придумать название для ресторана супов Есть идея придумать длинное название в виде фразы. (Например, есть коворкинг "Ляг, поспи, отдохни, я доделаю"). Только "Сядь, поешь супчика" точно не подойдет )) -- это слишком прямолинейно. ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Нужен центрирующий объединяющий продающий слоган для многопрофильной компании, приглашаются только люди, имеющие опыт работы для среднего бизнеса, права на последующее размещение слогана в интернете полностью передается заказчику. спасибоНейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно придумать название сервису предоставляющего услуги платного IPTV. Сервис рассчитан на русскоязычных пользователей ближнего и дальнего зарубежья. Название должно быть англоязычным, но в тоже время понятным и запоминающимся.Завершен8 лет назад
- $15
Нужно придумать название для сайта по аренде книг. Описание: Домен должен быть доступным в зоне .com Проверяйте через https://www.imena.ua/ или какой то другой сервисДомен должен быть звучным и запоминающим. Одно красивое название.Слова типа books, rent и ...Завершен8 лет назад
- $20
Фирма по продаже б/у электроники, запчастей - обязательно должно быть на английском - не должно быть использовано кем-то или где-то до этого (проверка по яндексу, гуглу на русском и английском) ...Нейминг и Слоганы30 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Мы - это школа программирования для детей 7-17 лет . Учим детей программировать игры, мультфильмы, создавать сайты и мобильные приложения. Миссия - познакомить детей с программированием в понятной и интересной форме для того, ...Нейминг и Слоганы83 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно придумать оригинальное и запоминающееся название дляигрового сайта (сайт содержит популярные флешь игры), домен в зоне .ru .com .net .su должен быть свободен и без истории - !!!! Не смешивайте транслит ...Нейминг и Слоганы41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать небольшое стихотворение на английском к завтрашнему обеду, используя слова: Novosibirsk, Siberia, Christmas.Нейминг и Слоганы3 заявкиЗакрыт8 лет назад