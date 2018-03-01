Слоган для компании

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Завершен8 заявок235 просмотров

Нужно разработать слоган для компании занимающейся оптовой продажей алкоголя

8 лет назад
Kharitonov
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$50
10 дней
Прекрасно выполненная работа, грамотный подход, моментальная обратная связь, учтены все возможные пожелания. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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Нейминг и Слоганы

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