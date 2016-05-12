Придумать название и доменное имя компании по электрокарам.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен217 заявок3514 просмотров
#1$70

Добрый день, уважаемые участники! 

1) Требуется придумать название и доменное имя для компании занимающейся продажей:

- Гироскутеров

- Моноколес

- Сигвеев

- Электросамокатов

- Электровелосипедов

Электротехники, которая используется для передвижения человека по городу, местности.

пример аналогичных компаний, http://electrovelosiped.ru/http://electric-wheels.ru/

2) Доменное имя в зоне .ru на английском. Проверить, чтобы оно было свободно. Если название очень классное, то доменное имя не свободно, все равно пишите это имя. Будем пробывать связаться с владельцем доменного имени и пробывать выкупить его. 

3) Желательно, но не обязательно, чтобы в домене присутствовало слово Electro

9 лет назад
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Ganulalex
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
#1
Спасибо за предложенные варианты названий компании! Достойная победа в конкурсе! Приятно было работать!
Честный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ganulalex
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
#1

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