Придумать название и доменное имя компании по электрокарам.

# 1 — $ 70

Добрый день, уважаемые участники!

1) Требуется придумать название и доменное имя для компании занимающейся продажей:

- Гироскутеров

- Моноколес

- Сигвеев

- Электросамокатов

- Электровелосипедов

Электротехники, которая используется для передвижения человека по городу, местности.

пример аналогичных компаний, http://electrovelosiped.ru/ , http://electric-wheels.ru/

2) Доменное имя в зоне .ru на английском. Проверить, чтобы оно было свободно. Если название очень классное, то доменное имя не свободно, все равно пишите это имя. Будем пробывать связаться с владельцем доменного имени и пробывать выкупить его.

3) Желательно, но не обязательно, чтобы в домене присутствовало слово Electro