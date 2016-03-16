Короткие, яркие, четкие, актуальные революционные слоганы, вернее даже тезисы, показывающие конкретную осязаемую вещь, в духе "земля крестьянам, заводы рабочим"., "бандитам тюрьмы" Не эфемерные гідність, слава, воля. А то что можно взять и сделать. Желательно понимание ...
Конкурс на лучшее название для бара.
Необходимо предложить название для бара
Название должно быть "не в лоб"; интересное, но не слишком замысловатое; звучное; возможно немного комичное. Название должно быть близко по духу целевой аудитории. Желательно предлагать название с описанием основной идеи (подтекста).
- Местоположение бара: г. Москва
- Площадь бара: 300 кв.м.
- Средний чек бара: 800-1200 руб/чел (буд); 1500-3000 руб/чел (вых)
- Целевая аудитория бара: продюсеры; музыканты; телевизионщики; рекламщики; режиссёры; сценаристы; фотографы; актеры; звукорежисеры; телеоператоры; копирайтеры; художники и т.д., в целом творческая молодежь с большими амбициями, имеющие свой бизнес или открывающие свой бизнес. Средняя возрастная группа - 21-40 лет.
- Основная концепция бара: уютное место для встречи людей и поиска новых творческих и бизнес контактов. они могут прийти на деловою встречу или просто отдохнуть вечером. В основном предполагается, что люди будут приходить компаниями 4-6 чел.
- Меню бара: Большая котейльная карта;средний и дорогой крепкий алкоголь; 8-10 сортов пива ( в т.ч. крафтовое пиво, азотное, дорогие неизвестные сорта); Вкусная европейская; японская; итальянская и французская кухня. Присутствует молекулярная кухня и бар. Экстрим подача на баре.
- Дизайн бара: серые стены с хаотичными, пересекающимися полосами, 3D-принты на стенах; черные диваны; небольшие столики для уютной компании; стационарная сцена с проектором.
- Развлекательная программа бара: Днем - спикеры, бизнес завтраки, обеды; мастер-классы. Выходные и вечера: концерты, видеоклипы, фотовыставки, театры; стендАп.
Победитель конкурса
Похожие заказы
- $50Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Компания продает детские товарыНейминг и Слоганы48 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Добро пожаловать в наш конкурс по разработке бренда хостинговой компании! Конкурс будет разбит на 3 этапа: 1. Нэйминг (текущий конкурс) 2. Логотип 3. Фирменный стиль Требуется: ...Нейминг и Слоганы47 заявокЗакрыт9 лет назад
Главная задача в том чтоб заинтересовать как и: Фрилансеров так и Заказчиков, в тексте толжно быть так написанно чтоб и человек которому нужен сайт или визитка зашел, и человек который умеет рисовать логотипы или визитки ...Завершен9 лет назад
- $35
Добрый день (вечер, утро) всем. Необходимо название для трейдера - компании которая крупными партиями продает расходные материалы для цветной и черной металлургии. Компания работает с очень крупными заводами. Торгует в основном ферросплавами. ...Завершен9 лет назад
Вебсервис проверки файлов на вирусы для корпоративных клиентов. Клиент передает необходимую информацию о файле, сервис отвечает - подозрительный файл или нет.Завершен9 лет назад
- $50
Придумать название компании и имя сайта (предпочтительно в зоне .ru). Компания будет специализироваться на различных полиграфических услугах и изготовлении фото сувениров. Преимущественная ориентация на оформление заказов через онлайн-конструктор и заказ на ...Завершен9 лет назад
- $70
Есть онлайн-сервис Robinzons.com Нам изначально это название очень нравилось, но оказалось, что товарный знак уже забронирован) Надо придумать новое название для сервиса. В онлайн сервисе владельцы объектов размещения могут добавить ...Нейминг и Слоганы18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Занимаемся ремонтом и отделкой, планируем сформировать некие усредненные тарифные планы, которые из себя представляют комплекс услуг. Всего 8 тарифов: 3 тарифа для чернового ремонта (условно эконом, комфорт, элитный), четыре для чистовой (так же разделение по ...Завершен9 лет назад