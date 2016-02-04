Короткие, яркие, четкие, актуальные революционные слоганы, вернее даже тезисы, показывающие конкретную осязаемую вещь, в духе "земля крестьянам, заводы рабочим"., "бандитам тюрьмы" Не эфемерные гідність, слава, воля. А то что можно взять и сделать. Желательно понимание ...
Придумать название для компании
Компания продает детские товары
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Добро пожаловать в наш конкурс по разработке бренда хостинговой компании! Конкурс будет разбит на 3 этапа: 1. Нэйминг (текущий конкурс) 2. Логотип 3. Фирменный стиль Требуется: ...Нейминг и Слоганы47 заявокЗакрыт9 лет назад
Главная задача в том чтоб заинтересовать как и: Фрилансеров так и Заказчиков, в тексте толжно быть так написанно чтоб и человек которому нужен сайт или визитка зашел, и человек который умеет рисовать логотипы или визитки ...Завершен9 лет назад
- $35
Добрый день (вечер, утро) всем. Необходимо название для трейдера - компании которая крупными партиями продает расходные материалы для цветной и черной металлургии. Компания работает с очень крупными заводами. Торгует в основном ферросплавами. ...Завершен9 лет назад
Вебсервис проверки файлов на вирусы для корпоративных клиентов. Клиент передает необходимую информацию о файле, сервис отвечает - подозрительный файл или нет.Завершен9 лет назад
- $50
Придумать название компании и имя сайта (предпочтительно в зоне .ru). Компания будет специализироваться на различных полиграфических услугах и изготовлении фото сувениров. Преимущественная ориентация на оформление заказов через онлайн-конструктор и заказ на ...Завершен9 лет назад
- $70
Есть онлайн-сервис Robinzons.com Нам изначально это название очень нравилось, но оказалось, что товарный знак уже забронирован) Надо придумать новое название для сервиса. В онлайн сервисе владельцы объектов размещения могут добавить ...Нейминг и Слоганы18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Занимаемся ремонтом и отделкой, планируем сформировать некие усредненные тарифные планы, которые из себя представляют комплекс услуг. Всего 8 тарифов: 3 тарифа для чернового ремонта (условно эконом, комфорт, элитный), четыре для чистовой (так же разделение по ...Завершен9 лет назад
- $1
Привет! Необходимо придумать мем к статье "Как найти человека в Инстаграме без регистрации? 4 способа на все случаи жизни". Придумать означает выбрать один из имеющихся фонов и придумать короткий текст. ...Завершен9 лет назад