aus-logiks

Сергей aus-logiks

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать инфоблок на сайте (битрикс(
Как всегда всё прекрасно !
Евгений сделал все очень быстро и разъяснил как дальше работать с новой функцией сайта Спасибо за работу!
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net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Нужен программист работающий в 1С битрикс для разовой, быстрой помощи
Всё хорошо .. грамотная постановка задачи, своевременная оплата.
Спасибо за быстро и хорошо сделанную работу!
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maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$340
10 баллов
7 лет назад
Сверстать сайт
Сотрудничество с Сергеем прошло успешно. Всем доволен.
Большое спасибо за работу! Все сделано добросовестно и удобно
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