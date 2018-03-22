aus-logiks

Добрый день! Необходимо до воскресенья заменить дизайн на сайте для декстоп версии Макеты в псд готовы Сайт vivacy-learn.ru Страницы те же но натянуть нормально дизайн Плюс поправить таймер Сделать ...
- $100Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
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[table]ЗадачаДобрый день! Необходимо изменить дизайн сайта до вторника (сегодня*-завтра + утро вторнка) сайт Макеты в псд готовы Сайт vivacy-learn.ru Как минимум нужно к этому ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
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Добрый день! Необходимо настроить и вести рекламу всех постов на аккаунте (порядка 35 шт в месяц) Бюджет на рекламу каждого поста 100-200 р Нужно настроить и ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад
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Добрый день! нужно на сайте сделать возможность размещения статейВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добрый день! Есть сайт сделанный на битрикс, нужно разобраться как выкладывать статьи, менять акции и написать мне инструкцию И на сайте вирусный баннер выползает- убрать вирус , все доступы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добрый день! Нужно сделать на сайте сервис в котором посетитель сможет смотреть как будут выглядеть текстуры в нескольких интерьерах Сайт продает натуральный камень для облицовки - около 400 видов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $350
Добрый день! Необходимо сделать многостраничный сайт на джумле Существует CRM сделанная на джумле для другого сайта которую надо будет соединить с новым сайтом (запись онлайн отображение графика работы, цены ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1100
Добрый день! На странице будет взрыв схема станка с возможность выделить отдельные элементы (появится текстовое описание), покрутить их Сами 3D модели и текст мы вам предоставим ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
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[table]Добрый день! Необходимо с помощью инфографики оформить лекцию Т.е на выходе это будет несколько слайдов текст+картинки Стиль оформления примерно как во вложении Сейчас ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день! Нужно с помощью инфографики передать суть лекции (предоставим тезисы и вместе поработаем над идеями воплощения) Нужно чтобы вы умели рисовать стильные, строгие, выразительные иконки и инфографичные рисунки ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Добрый день! Нужно по готовому макету (послойно в psd) сверстать сайт + адаптивную версию Страниц примерно 10-12 размером на 2-3 экрана Важно соблюдать макет, расстояния, выравнивание ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Возможно ли сделать так чтобы парсить информация (товар) с сайта, автоматически добавлять 10% к цене и выкладывать на своем сайте? Что для этого требуется? ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно разработать дизайн упаковки Это первое задание, нужна будет серия упаковок и мы рассмотрим вариант постоянного сотрудничества в будущем. Строгий отбор и строгие требования ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Компания продает детские товарыНейминг и Слоганы48 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Добрый день! Нужно сделать сайт на вордпрессе. главная страница и несколько внутренних+ установить модули для звонка и т.п Это будет сайт-визитка, не каталог Дизайн уже готов- предоставим вам в псд, все послойно ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист работающий luxology modo или тот кто может работать с форматом lxo в другой программе Нужно внести изменения в файлы (добавить тени между металлом) Во вложении пример- такие фалы, тут тени есть ...3D-графика1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $4
Здравствуйте! В русском варианте слоган звучит как "Живая реклама" или "Живой дизайн". Надо чтобы зрительно выглядело красиво СЛедует учесть что название компании Vivais поэтому слово vivre не подойдет из-за повтора. Еще одно ...Нейминг и Слоганы12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
нужно подготовить лейдинг . текст есть, дизайнер тоже. срок 1-2 дняИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад