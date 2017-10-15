Название для магазина стройматериалов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен25 заявок893 просмотра
#1$50

Всем Доброго дня!

 Необходимо придумать название для интернет-магазина по продаже строительных материалов. Основное направление наружные материалы для промышленного и гражданского строительства( утеплитель, сайдинг,  металлопрофиль, водосточная система, материалы для цоколя, кровля, краски и т.д.)

Обязательные условия: название должно быть легко запоминающимся и свободным в доменной зоне .BY  проверить можно здесь    https://hoster.by/service/domains/

Победитель будет объявлен в 20.00   10 октября

Всем удачи!

UPD: в связи с увеличенным колличеством заявок в последние дни конкурса решено продлить срок 15 октября.

Спосибо за участие! Многие -гениальные молодцы!

8 лет назад
DV8000
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Работа выполнена на 100% Учтены все пожелания. Смело советую
Александр - замечательный заказчик. Вежливое общение, своевременная оплата, всегда на связи. Было очень приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1

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