Название для магазина стройматериалов

# 1 — $ 50

Всем Доброго дня!

Необходимо придумать название для интернет-магазина по продаже строительных материалов. Основное направление наружные материалы для промышленного и гражданского строительства( утеплитель, сайдинг, металлопрофиль, водосточная система, материалы для цоколя, кровля, краски и т.д.)

Обязательные условия: название должно быть легко запоминающимся и свободным в доменной зоне .BY проверить можно здесь https://hoster.by/service/domains/

Победитель будет объявлен в 20.00 10 октября

Всем удачи!

UPD: в связи с увеличенным колличеством заявок в последние дни конкурса решено продлить срок 15 октября.

Спосибо за участие! Многие -гениальные молодцы!