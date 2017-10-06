Нейминг мобильного приложения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен13 заявок533 просмотра
#1$30

Краткая суть приложения: первостепенно - учет долгов, расходов (в т.ч. общих оплат в баре и т.д.), второстепенно - учет всех финансов (карт, акций и т.п.)

Требуется название на английском. Большим плюсом будет свободный домен в зоне .ru

8 лет назад
dmaklock
Мансур 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
#1
Редко, но метко подобрал название для проекта мобильного приложения. Благодарствую)
Мансур обладает лучшим качеством заказчика - он точно знает, чего он хочет. Интересный конкурс с очень быстрым подведением итогов. Спасибо.

Заявки фрилансеров

tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
#1

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