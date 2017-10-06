Нейминг мобильного приложения

# 1 — $ 30

Краткая суть приложения: первостепенно - учет долгов, расходов (в т.ч. общих оплат в баре и т.д.), второстепенно - учет всех финансов (карт, акций и т.п.)

Требуется название на английском. Большим плюсом будет свободный домен в зоне .ru