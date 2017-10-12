Здравствуйте. Необходимо придумать название для новой розничной сети магазинов детской одежды. Конкурс продолжается, победитель еще не определен. К сожалению, явных фаворитов тоже нет. Дополнение: собственник хотел бы отразить в названии, ...
Нужно Название Компании, деревообработкой и Экспортом леса.
Нужно Название Компании, деревообработкой и Экспортом леса. В основном работа с Китаем, поэтому русскоязычные названия не нужны. Можно ничего не значащие названия, можно названия из 2 слов. Можно Аля абривиатуры.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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