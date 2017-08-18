Наша компания занимается оптово-розничной продажей товаров для самогоноварения, виноделия, пивоварения, приготовления ...
- $30Нейминг и Слоганы75 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Необходим Логотип для компании * не красный цвет. * можно использовать аббревиатуры. * НЕ обязательно только текст. Лого не только текстовые приветствуются. *Можно ипользовать как Кирилицу так и ЛатиницуЗавершен6 лет назад
- $20
Нужно разработать логотип для интернет-магазина по продаже экипировке по боксу и другим единоборствам. Цвета черный, белый, синий , красный. " V-bokse.ruЗавершен6 лет назад
- $20
Компания занимается торговлей лесоматериала, доставка за рубеж. Также компания представляет деревообрабатывающий комплекс. Особых пожеланий нет к логотипу, единственное, учитывайте что основные потребители иностранцы. Woodmayer - название. Всем спасибо за участие. Победитель определен.Завершен6 лет назад
- $20
Нужно Название Компании, деревообработкой и Экспортом леса. В основном работа с Китаем, поэтому русскоязычные названия не нужны. Можно ничего не значащие названия, можно названия из 2 слов. Можно Аля абривиатуры.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Нужен логотип для компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, с отсылкой во что то европейское. Название скину в личку тем что решит делать, Формат может быть как текстовый, так и не текстовый, Латиница если текст. По цветам и фону ...Завершен6 лет назад
Повисает сайт на битриксе. При загрузке, какой то модуль глючит, сайт http://bitrix.goni-samogon.ru/ вот что написали на хостинге, Если посмотреть на загрузку Вашего сайта в любом сервисе осуществляющим проверку скорости загрузки, то можно увидеть что 1.6 минут при загрузке ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Необходимо название для торгующей компании! Начальник требует, чтобы Было На А) так как все компании до этого начинались на А. 1-2 слова. Компания торгует для крупных производящих заводов. И желательно Какое то звучное запоминающееся имя. Домен не обязателен. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад