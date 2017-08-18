rish_ib

Ришат rish_ib

 
36 летРоссия/Киров
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
laysa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
28 минут назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Необходим Логотип для компании
Отличный заказчик! Коммуникация на уровне, оплата моментально после работы Рекомендую к сотрудничеству
отличный результат по конкурсу, все правки были внесены оперативно, работой доволен.
Ответный отзыв
rutkevich_artem
31 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужен логотип для ИМ "Товары для Бокса и Кикбоксинга"
Все отлично! Интересный конкурс, кратко и по делу.
Очень понравился разработанный логотип
Ответный отзыв
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужен логотип для лесной компании.
Замечательный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает на вопросы, вежливое и доброжелательное общение. Оплата моментальная. Спасибо!Рекомендую всем!
Все отлично.
Ответный отзыв
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужно Название Компании, деревообработкой и Экспортом леса.
Благодарю за участие в интересном конкурсе. Постановка задачи четкая и лаконичная, быстрое подведение итогов конкурса, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Участвовал в конкурсе по разработке названия, представил больше всех названий, более того, они были все проработаны, и подобраны домены. рекомендую.
Ответный отзыв
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Логотип для компании занимающейся внешнеэкономической торговлей.
Благодарю за интересный конкурс! Оплата без промедления в полном объеме.
Быстро и качественно сделала работу, всегда была на связи. + 100500 плюсов.
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