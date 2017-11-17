Нужен логотип для ИМ "Товары для Бокса и Кикбоксинга"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок639 просмотров
#1$20

Нужно разработать логотип для интернет-магазина по продаже экипировке по боксу и другим единоборствам. Цвета черный, белый, синий , красный. "

 V-bokse.ru

8 лет назад
rish_ib
Ришат 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

rutkevich_artem
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
#1
Очень понравился разработанный логотип
Все отлично! Интересный конкурс, кратко и по делу.

Заявки фрилансеров

rutkevich_artem
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
#1

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