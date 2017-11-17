Необходима разработка логотипа и сайта, тематика ИТ и инновации
Нужен логотип для ИМ "Товары для Бокса и Кикбоксинга"
Нужно разработать логотип для интернет-магазина по продаже экипировке по боксу и другим единоборствам. Цвета черный, белый, синий , красный. "
Победитель конкурса
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