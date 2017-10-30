Сделать лого из одной буквы и подобрать шрифт для текста около лого.

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Завершен6 заявок247 просмотров

Здравствуйте!

Нужен хороший и быстрый мастер. 

Лого из буквы F, пример https://www.pinterest.com/pin/539446861592088815/, только не точь в точь, а сама идея. Может быть цвета зеленых листьев и как буд-то из листьев и состоит, только стилизовано. 

Можно, по принципу лигатуры.

8 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$30
2 дня
Всё хорошо. Сделано было так как и требовалось, все пожелания были учтены. Быстро и качественно. Терпеливый и внимательный исполнитель. Рекомендуем. Спасибо.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, правки в рамках проекта, оплата вовремя, работал с удовольствием! РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад