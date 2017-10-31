Создание логотипа и вариантов его применения для сервиса delidela

Требования к дизайну логотипа веб-сервиса “Delidela / Делидела”

Веб-сервис и мобильное приложение delidela / делидела - это сервис по поиску работы и исполнителей в России и зарубежом.

Сервис рассчитан, в первую очередь, на молодых и активных пользователей.

Необходимо создать логотип для сервиса, который будет использоваться:

На страницах веб-сервиса

Иконка приложения, favicon, apple touch icon etc

На визитках, буклетах и др. печатной продукции

Должен быть представлен не только сам логотип, но и варианты его использования с текстом сервиса на русском/английском языках, по аналогии с https://www.tinkoff.ru/about/brand/

Должен быть подобран шрифт из коллекции https://fonts.google.com/ для написания названия сервиса (delidela делидела) вместе с логотипом.

Логотип должен быть современным, простым, не вычурным, не банковским, не похожим на логотип сервиса youdo.com. Должно быть “Модно. Стильно. Молодёжно”

Если следовать https://www.logaster.ru/blog/logo-design-trends-2017/ то нравятся варианты “Минимализм” и “Наложение цветов”

Полное ТЗ в прикреплённом файле