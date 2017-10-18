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Закрыт33 заявки253 просмотра

Необходимо разработать логотип

для компании по продаже фасованных орехов (грецкий, фундук, кедровый и т.д).

Данный логотип будет нанесен на упаковки.

Информация должна быть тематическая и понятна для рынка Европы, Азии, ОАЭ - интернациональная..

Ждем предложений.

Спасибо.

8 лет назад
captain
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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