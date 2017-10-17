Разработка логотипа newborn фотографа.

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Закрыт26 заявок265 просмотров

Добрый день!

Ищу специалиста желательно с опытом работы в этой области.

Требуется придумать красивый логотип и визитку для ньюборн фотографа /фотосьемка новорожденных/, вмещающего в себя стиль детского и семейного фотографа. 

8 лет назад
OlgaKlyaus
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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