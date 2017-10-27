Логотип для интернет-магазина детских рюкзаков и сумок (для малышей)

Добрый день! Нужна ваша помощь. Название магазина: "Bambiterra" или с заглавной Т "BambiTerra". Значение с итальянского: "bambini terra" - земля детства, детская земля, дети земли... Товары нашего магазина: премиум класс кюкзаки и сумочки различного назначения (прогулка, путешествие, дет.сад, праздник, спортивные секции и пр.) для деток дошкольного возраста. И отдельно будет категория "Family look" рюкзаки для родителей. Но в дальнейшем ассортимент расширим другими видами и категориями товаров, поэтому нет в названии привязки к рюкзакам.

Концепция магазина: "Всюду рядом. Всегда вместе всей семьей." "Надежный помощник за моей спиной". " Будет персонаж - проводник по сайту, блоггер может.., с именем "Бамби". Только не понимаем пока кто он. Забавный малыш или лягушонок, черепашенок например. В пожеланиях цветовой гаммы: оранжевый (элементы), коричневый (надпись, главные линии), и салатовый (если лягушонок). Но не более трех тонов. Шрифт крупный акцент, с какими-нибудь закругленными буквами.

В приложенных файлах - изображения вариантов сюжетов, которые нравятся. Было бы здорово, посмотреть несколько разных проектов, чтобы понять, что "ближе к сердцу"))))). Извините, если не четко ставлю задачу и выражаю свои мысли не совсем грамотно для специалиста вашей профессии. В этом деле - "дремучий лес"))).