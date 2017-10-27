Логотип для интернет-магазина детских рюкзаков и сумок (для малышей)

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Завершен18 заявок343 просмотра

Добрый день! Нужна ваша помощь. Название магазина: "Bambiterra" или с заглавной Т "BambiTerra".  Значение с итальянского: "bambini terra" - земля детства, детская земля, дети земли... Товары нашего магазина: премиум класс кюкзаки и сумочки различного назначения (прогулка, путешествие, дет.сад, праздник, спортивные секции и пр.) для деток дошкольного возраста. И отдельно будет категория "Family look" рюкзаки для родителей. Но в дальнейшем ассортимент расширим другими видами и категориями товаров, поэтому нет в названии привязки к рюкзакам.

Концепция магазина:  "Всюду рядом. Всегда вместе всей семьей." "Надежный помощник за моей спиной". " Будет персонаж - проводник по сайту, блоггер может.., с именем "Бамби". Только не понимаем пока кто он.  Забавный малыш или лягушонок, черепашенок например. В пожеланиях цветовой гаммы: оранжевый (элементы), коричневый (надпись, главные линии), и салатовый (если лягушонок). Но не более трех тонов. Шрифт крупный акцент, с какими-нибудь закругленными буквами. 

В приложенных файлах - изображения вариантов сюжетов, которые нравятся. Было бы здорово, посмотреть несколько разных проектов, чтобы понять, что "ближе к сердцу"))))). Извините, если не четко ставлю задачу и выражаю свои мысли не совсем грамотно для специалиста вашей профессии. В этом деле - "дремучий лес"))).  

8 лет назад
ViktoryV
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 минут назад
8 лет назад
$40
4 дня
Очень благодарна за работу. Во всем проявились качество, профессионализм, внимательное и уважительное отношение к делу и к заказчику, четкость и слаженность в деталях. Результатом довольна, ожидания оправдались и даже превзошли себя)). Спасибо! Рекомендую на 100 %!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. У меня сложилось только позитивное впечатление от работы с Викторией!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 минут назад
8 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

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