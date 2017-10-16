Создать логотип для агентства недвижимости

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок683 просмотра
#1$15

Сибирское Агентство Недвижимости (САН)

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Логотип должен ассоциироваться со словом недвижимость, быть графичным и одноцветным или двухцветным

http://www.sansib.su/ - это сайт, но он скорее всего будет переделываться под ту идею, которая будет в логотипе

8 лет назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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