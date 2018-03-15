Приветствую Нужно отрисовать логотип и сверстать сайт для магазина женской одежды и аксесуаров. Пример и стиль желаемого https://www.uterque.com/ http://www.markaua.com.ua/ http://www.revolveclothing.ru/ http://elena864store.com/ по сути визитка ...
Перерисовать лого
Нужно перерисовать лого и от редактировать его. Конечный результат должен быть лучше исходного, но не идентичен.
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