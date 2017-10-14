Разработать логотип

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Завершен12 заявок205 просмотров

Добрый день всем !

Надо разработать логотип это будет слово "сва`ё"  Логотип должен подходить ко всем цветам и быть достаточно динамичным (агрессивным)  Так как он будет применяться на детской одежде для активного отдыха - одежда если нужно здесь http://vuslav.by/  Новый логотип будет вместо старого (волчьей мордочки)

8 лет назад
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$36
3 дня
Очень рекомендую Михаила. Сделал очень крутой логотип, и это при том что я не сильно конкретно описал задачу 😃 Сотрудничество понравилось, будем его продолжать.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Вячеславом! Классно поработали! Заказчик очень приветливый человек! Буду очень рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
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