Добрый день всем !

Надо разработать логотип это будет слово "сва`ё" Логотип должен подходить ко всем цветам и быть достаточно динамичным (агрессивным) Так как он будет применяться на детской одежде для активного отдыха - одежда если нужно здесь http://vuslav.by/ Новый логотип будет вместо старого (волчьей мордочки)