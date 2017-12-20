Необходимо разработать логотип для сайта мам (женская тематика)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок953 просмотра
#1$150

Необходимо разработать комбинированный логотип (отельный знак + фирменное написание) для сайта мам (женская тематика). У логотипа будет слоган, пока, в его отсутствие можете написать свой текст. В приложении скрин главной страницы. Название сайта временное. Оно использоваться не будет!Использовать в названии mamateka.ru

Название сайта: mamateka.ru Сайт в разработке, но основные цвета и расположение модулей меняться не будут. Но логотип и текст могут отличаться и по цвету и стилю от заданного в скрине в зависимости от Вашего общего видения.

Предварительный слоган: "Клуб заботливых мам" 

Цель логотипа: Необходимо сделать логотип максимально запоминающимся, чтобы нес информативность, был максимально уникален без интернетовских шаблонов, коллажейиз них и пр., и положительно воспринимался в основном женской аудиторией.

Просьба ко всем специалистам, покажите свое мастерство и профессионализм! :)

8 лет назад
uldosug
56 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
В конкурсе вариант, который реализовала Катрин, очень понравился. По данной реализации могу сказать, что Катрин в теме и в тренде сегодняшних тенденций графики. Спасибо за работу!
Владимир, спасибо за интересный конкурс, вежливое общение, достойную оплату! Рекомендую как надежного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1