Необходимо разработать логотип для сайта мам (женская тематика)

# 1 — $ 150

Необходимо разработать комбинированный логотип (отельный знак + фирменное написание) для сайта мам (женская тематика). У логотипа будет слоган, пока, в его отсутствие можете написать свой текст. В приложении скрин главной страницы. Название сайта временное. Оно использоваться не будет!Использовать в названии mamateka.ru

Название сайта: mamateka.ru Сайт в разработке, но основные цвета и расположение модулей меняться не будут. Но логотип и текст могут отличаться и по цвету и стилю от заданного в скрине в зависимости от Вашего общего видения.

Предварительный слоган: "Клуб заботливых мам"

Цель логотипа: Необходимо сделать логотип максимально запоминающимся, чтобы нес информативность, был максимально уникален без интернетовских шаблонов, коллажейиз них и пр., и положительно воспринимался в основном женской аудиторией.

Просьба ко всем специалистам, покажите свое мастерство и профессионализм! :)