Нужно сделать два логотипа. Подробнее в личной переписке.
Необходимо разработать логотип для сайта мам (женская тематика)
Необходимо разработать комбинированный логотип (отельный знак + фирменное написание) для сайта мам (женская тематика). У логотипа будет слоган, пока, в его отсутствие можете написать свой текст. В приложении скрин главной страницы. Название сайта временное. Оно использоваться не будет!Использовать в названии mamateka.ru
Название сайта: mamateka.ru Сайт в разработке, но основные цвета и расположение модулей меняться не будут. Но логотип и текст могут отличаться и по цвету и стилю от заданного в скрине в зависимости от Вашего общего видения.
Предварительный слоган: "Клуб заботливых мам"
Цель логотипа: Необходимо сделать логотип максимально запоминающимся, чтобы нес информативность, был максимально уникален без интернетовских шаблонов, коллажейиз них и пр., и положительно воспринимался в основном женской аудиторией.
Просьба ко всем специалистам, покажите свое мастерство и профессионализм! :)
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