Разработка логотипа для рекламного агентства

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок961 просмотр
#1$60

"ZEN ADS"

Рекламное агентство.

Вид деятельности: онлайн реклама, маркетинг, продвижение мобильных приложений

Стиль логотипа Material design (минимальное кол-во линий и закорючек)

Максимум 3 цвета

Нужно чтобы смотрелось гармонично и в чб и цветном варианте

В логотипе нужно выделить букву Z либо Z+A

пропорции - круг/квадрат

Палитра CMYK

ЦА: крупные международные компании, например UBER, Yandex, Twitter

Конкурс актуален только до конца Октября! Победитель будет объявлен 1.11.2017

8 лет назад
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
Виктория отлично справилась с работой, все в срок и строго по ТЗ. Рекомендую!
Спасибо Анне за интересный конкурс. Прекрасный заказчик - мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
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