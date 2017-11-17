Дизайн Логотипа для кухонных принадлежностей
Разработка логотипа для рекламного агентства
"ZEN ADS"
Рекламное агентство.
Вид деятельности: онлайн реклама, маркетинг, продвижение мобильных приложений
Стиль логотипа Material design (минимальное кол-во линий и закорючек)
Максимум 3 цвета
Нужно чтобы смотрелось гармонично и в чб и цветном варианте
В логотипе нужно выделить букву Z либо Z+A
пропорции - круг/квадрат
Палитра CMYK
ЦА: крупные международные компании, например UBER, Yandex, Twitter
Конкурс актуален только до конца Октября! Победитель будет объявлен 1.11.2017
Победитель конкурса
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