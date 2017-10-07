Логотип для СМИ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок232 просмотра

Приветствую друзья! Нужен не сожной логотип в минималистическом стиле, без каких то сложных элементов. По сути шрифтовый логотип с некой изюменкой ))) 

8 лет назад
dimkapro
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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