Логотип для сайта

$38
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Завершен18 заявок606 просмотров
#1$38

Компания: "СтоунСтрой"

Доменstounstroi.ru

Наша основная сфера деятельности это изготовление и монтаж изделий из натурального камня (гранит, мрамор и тд)

Остальное все на усмотрение дизайнера )

Пример компаний, которые работают в одной сфере с нами:

https://goo.gl/NHc1KE

https://goo.gl/TPUoNV

https://goo.gl/g4Qb42

https://goo.gl/9s8MKy

8 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Отличная конкурсная работа. Всем советую данного исполнителя! Все исходники оперативно представила.
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1

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