Нарисовать логотип

нужно сдеклать логотип, основа: http://new-is.ucoz.ru/2018/dreamstime_s_39838155-800x470.jpg

ну добавить своего но что то из этого. карта на фоне должна быть евразия

тематика: дальнобой по России, Беларуссии и Казахстану

так же должна быть надпись: РБГ ( Российские Будни Газелиста )