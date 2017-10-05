Нужна разработка лого

Мы скоро открывающейся кальянная в стиле loft и нам нужен логотип.

Наши основные цвета это чёрный/темно синий/серый/цвет дерева.

Нам не интересно лого в виде кальяна, мы не такие как все нам нужно что то индивидуальное, название могу потом сбросить в личку.