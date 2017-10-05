Необходим логотип студии маникюра и педикюра. В прикрепленных изображениях постарался подобрать варианты, которые мне показались подходящими (по стилистике). Обязательного условия делать похожими на них нет, но именно такая стилистика кажется мне подходящей. ...
Создать стильный логотип компании
Подробное описание
Есть макет сайта для него нужно создать логотип.
PSD и иконки, а так же некоторые логотипы которые нам показались более подходящими, предоставлены в архиве.
А так же там прилагаются все предпочтения по дизайну.
Ссылка на архив: https://goo.gl/cp6Ekt
( пароль для защиты от ботов: 123)
Для того чтобы получить это проект нужно:
1) Скачать и разархиваировать архив
2) Посмотреть примеры логотипов которые мы считаем не плохими
3) Прочитать в файле redme наши предпочтения по дизайну
4) Написать ваши предложения в отклике на вакансию
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