Создать стильный логотип компании

Подробное описание

Есть макет сайта для него нужно создать логотип.

PSD и иконки, а так же некоторые логотипы которые нам показались более подходящими, предоставлены в архиве.

А так же там прилагаются все предпочтения по дизайну.

Ссылка на архив: https://goo.gl/cp6Ekt

( пароль для защиты от ботов: 123)

Для того чтобы получить это проект нужно:

1) Скачать и разархиваировать архив

2) Посмотреть примеры логотипов которые мы считаем не плохими

3) Прочитать в файле redme наши предпочтения по дизайну

4) Написать ваши предложения в отклике на вакансию