Необходим логотип студии маникюра и педикюра. В прикрепленных изображениях постарался подобрать варианты, которые мне показались подходящими (по стилистике). Обязательного условия делать похожими на них нет, но именно такая стилистика кажется мне подходящей. ...
Разработка логотипа и фирменного стиля для финансовой компании
Здравствуйте,
Нужен профессионал, который нарисует лого для финансовой компании, специализирующейся на работе в Китае. В голове есть некоторые идеи, которые озвучу при личном общении. Но также готов согласиться на ваш проект/видение. Интересует как 3Д версия так и минималистический дизайн.
Прошу выслать мне образцы ваших лого, желательно для финансовых организаций.
Оплата:
3000 рублей после утверждения начальной версии
3000 рублей после предоставления улучшенной версии с различными цветами для окончательного одобрения
3000 рублей после завершения работы над дизайном и стилем, предоставления иконок разного формата с оговоренными цветами и надписями (сбоку, по центру, снизу итд итп)
плюс 1000 рублей если вы оформите визитки
срок для предоставления начальной версии - 1 неделя. Срок для окончания проекта - 2 недели.
с уважением,
Станислав
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