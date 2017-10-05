Разработка логотипа и фирменного стиля для финансовой компании

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка311 просмотров

Здравствуйте,

Нужен профессионал, который нарисует лого для финансовой компании, специализирующейся на работе в Китае. В голове есть некоторые идеи, которые озвучу при личном общении. Но также готов согласиться на ваш проект/видение. Интересует как 3Д версия так и минималистический дизайн.

Прошу выслать мне образцы ваших лого, желательно для финансовых организаций.

Оплата:

3000 рублей после утверждения начальной версии

3000 рублей после предоставления улучшенной версии с различными цветами для окончательного одобрения

3000 рублей после завершения работы над дизайном и стилем, предоставления иконок разного формата с оговоренными цветами и надписями (сбоку, по центру, снизу итд итп)

плюс 1000 рублей если вы оформите визитки

срок для предоставления начальной версии - 1 неделя. Срок для окончания проекта - 2 недели.

с уважением,

Станислав

8 лет назад
ortheus
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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