Разработка логотипа

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Завершен12 заявок177 просмотров

Необходима разработка логотипа торгово-сервисной компании "Гелсервис" с нуля, основное направление деятельности ремонт и аренда электро и бензоинструмента. Предпочтительна цветовая гамма красный-черный.

8 лет назад
pokladovs
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$35
3 дня
Разработка логотипа была осуществлена в оговоренные сроки, за умеренную цену. Работа выполнена профессионально и на высоком уровне, сотрудничеством остался доволен.
Работа с Сергеем доставляла исключительно положительные эмоции. Интересный проект, приятное общение, быстрая оплата - все на высшем уровне. Мои рекомендации к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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