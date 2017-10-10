Необходимо разработать логотип для фирмы-продавца гидрофобизирующего спрея. Вот видео, как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0 Название компании DryWay. Слоган который должен обязательно присутствовать на логотипе Protective Nano Spray. Логотип должен быть современным, симметричным, устойчивым, не ...
Разработка логотипа
Необходима разработка логотипа торгово-сервисной компании "Гелсервис" с нуля, основное направление деятельности ремонт и аренда электро и бензоинструмента. Предпочтительна цветовая гамма красный-черный.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием "LaserCity". Под этим брендом представляется портал-каталог лазерных технологий, клиник и салонов. Наши покупатели - мужчины и женщины, которые хотят пользоваться качественными услугами мастеров ...Завершен7 лет назад
Нужен логотип для интернет магазина мобильных телефонов и аксессуаров privetgsm.by.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно земной шар разместить по центру снежинки. Также, в каждом луче (лепестке) снежинки по химическому элементу. Fe (железо) Zn (цинк) Co (кобальт) Cu (медь) Mn (марганец) I (йод) ЙОД нужно особенно выделить. Возможно ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Заказчику необходимо разработать новый логотип. Строительная компания ТМ БУД (https://tm-bud.com.ua) Логотип должен быть качественным, "ципляющим" (слова заказчика) и креативным. От исполнителей жду цену, сроки разработки и варианты логотипов, которые уже ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужно разработать концепцию логотипа и визитки согласно брифу ссылка на бриф https://goo.gl/Gxzncq Победитель будет выбран 10 октябряЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать лого для ресторана домашней кухни традиционная славянская,русская, украинская, белорусская)Завершен8 лет назад
Сделать объемный знак "?" (3D, тень) В иллюстратореЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Такого плана логотип. Только вместо животных подсолнухи. Всё в таком стиле. Вариант один в 3D. Внизу фамилия, русская и английская версия. в таком стиле и один рукописный. Пример прикреляю. Стоимость и сроки ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Необходим дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля по проекту http://sweethome.ua/ ВАЖНО! По данному проекту очень нужны идеи и предложения по реализации от дизайнера. Что необходимо? 1. Разработка нового логотипа с ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт8 лет назад