Логотип для сайта каталога клиник и салонов

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок782 просмотра
#1$80

Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием "LaserCity".

Под этим брендом представляется портал-каталог лазерных технологий, клиник и салонов. 

Наши покупатели - мужчины и женщины, которые хотят пользоваться качественными услугами мастеров (врачей, стилистов, салонов красоты и др.). 

Мы ожидаем что логотип, который мы выберем будет дружественным, ярким, модным насыщенным, возможно обьемным, олицетворять положительные эмоции. 

Любимые цвета синий

как альтернатива

Возможное использование цветов из поисковой системы Google (синий, зеленый, красный, желтый) Мягкие тона

Также рассматриваем другой вариант иконки,  (вариант на усмотрение дизайнера)

Дополнительная информация которая возможно Вам поможет, в брифе который я прикрепил к заданию.

8 лет назад
unqsmile
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

donDesign
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1
Спасибо за работу. Очень доволен результатом. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик, четкое ТЗ и оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

donDesign
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1