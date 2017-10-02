Нужно земной шар разместить по центру снежинки. Также, в каждом луче (лепестке) снежинки по химическому элементу. Fe (железо) Zn (цинк) Co (кобальт) Cu (медь) Mn (марганец) I (йод) ЙОД нужно особенно выделить. Возможно ...
Создание логотипа для интернет магазина
Нужен логотип для интернет магазина мобильных телефонов и аксессуаров privetgsm.by.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Заказчику необходимо разработать новый логотип. Строительная компания ТМ БУД (https://tm-bud.com.ua) Логотип должен быть качественным, "ципляющим" (слова заказчика) и креативным. От исполнителей жду цену, сроки разработки и варианты логотипов, которые уже ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужно разработать концепцию логотипа и визитки согласно брифу ссылка на бриф https://goo.gl/Gxzncq Победитель будет выбран 10 октябряЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать лого для ресторана домашней кухни традиционная славянская,русская, украинская, белорусская)Завершен8 лет назад
Сделать объемный знак "?" (3D, тень) В иллюстратореЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Такого плана логотип. Только вместо животных подсолнухи. Всё в таком стиле. Вариант один в 3D. Внизу фамилия, русская и английская версия. в таком стиле и один рукописный. Пример прикреляю. Стоимость и сроки ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Необходим дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля по проекту http://sweethome.ua/ ВАЖНО! По данному проекту очень нужны идеи и предложения по реализации от дизайнера. Что необходимо? 1. Разработка нового логотипа с ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать, создать логотип интернет магазина.Завершен8 лет назад
Разработать логотип для магазина стройтоваров.Завершен8 лет назад
Необходимо создать логотип строительной компании. Требуется лишь красиво оформленная надпись, без дополнительных элементов (домик, молоток и прочее - не требуется). Название компании: "Светстрой" Предпочтения по цветам: желтые цвета (попробовать ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад