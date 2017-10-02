Логотип и дескрипт

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Закрыт8 заявок161 просмотр

Нужно земной шар разместить по центру снежинки. Также, в каждом луче (лепестке) снежинки по химическому элементу. Fe (железо) Zn  (цинк)  Co (кобальт) Cu (медь) Mn (марганец) I (йод)   ЙОД нужно особенно выделить. 

Возможно вы найдете лучшие варианты картинок для логотипа

8 лет назад
guest_15071066886028
8 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров