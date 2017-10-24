Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок742 просмотра
#1$50

Необходимо разработать логотип для фирмы-продавца гидрофобизирующего спрея. Вот видео, как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0

Название компании DryWay.

Слоган который должен обязательно присутствовать на логотипе Protective Nano Spray.

Логотип должен быть современным, симметричным, устойчивым, не содержать острых, неприятных углов. Он будет использоваться на вывесках, на визитках, на официальных документах. Соответственно, должен нормально смотреться и в градациях серого.

Как идея, можно D отрисовать в виде щита,  а W в виде волны. Но варианты принимаются любые.

Никакого растра. Только в векторе. Не в Photoshop.  Со стоков брать чужие векторы нельзя.

8 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Lena90Dim
Елена 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
#1
Огромное спасибо за предложенный вариант! Это именно то, что нужно. Обязательно будем обращаться еще!

Заявки фрилансеров

Lena90Dim
Елена 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
#1