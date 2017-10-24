Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием "LaserCity". Под этим брендом представляется портал-каталог лазерных технологий, клиник и салонов. Наши покупатели - мужчины и женщины, которые хотят пользоваться качественными услугами мастеров ...
Разработка логотипа
Необходимо разработать логотип для фирмы-продавца гидрофобизирующего спрея. Вот видео, как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0
Название компании DryWay.
Слоган который должен обязательно присутствовать на логотипе Protective Nano Spray.
Логотип должен быть современным, симметричным, устойчивым, не содержать острых, неприятных углов. Он будет использоваться на вывесках, на визитках, на официальных документах. Соответственно, должен нормально смотреться и в градациях серого.
Как идея, можно D отрисовать в виде щита, а W в виде волны. Но варианты принимаются любые.
Никакого растра. Только в векторе. Не в Photoshop. Со стоков брать чужие векторы нельзя.
Победитель конкурса
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