Здравствуйте всем!

Необходима разработка логотипа с нуля нового торгового брэнда детской обуви . Логотип должен быть достаточно простым, без лишних мелких деталей, но креативным. Более подробное ТЗ в прикрепленном файле.

От вас жду: примерную цену, сроки, условия сотрудничества, ссылка на портфолио.