Разработать лого

Добрый день!

Необходимо разработать логотип. Идея простая: знак взлетающего или летящего голубя. В нижней части где хвост, желательно сделать 3 ступеньки, как будто вверх. Вокруг голубя надпись - название компании, сверху для разъединения названия компании возможно поставить типа лавры или колосья пшеницы, так чтобы получился лого примерно как медалька. Можно вариант без верхних элементов - колосков.

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