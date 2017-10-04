Здравствуйте всем! Необходима разработка логотипа с нуля нового торгового брэнда детской обуви . Логотип должен быть достаточно простым, без лишних мелких деталей, но креативным. Более подробное ТЗ в прикрепленном файле. От вас жду: ...
Разработать лого
Добрый день!
Необходимо разработать логотип. Идея простая: знак взлетающего или летящего голубя. В нижней части где хвост, желательно сделать 3 ступеньки, как будто вверх. Вокруг голубя надпись - название компании, сверху для разъединения названия компании возможно поставить типа лавры или колосья пшеницы, так чтобы получился лого примерно как медалька. Можно вариант без верхних элементов - колосков.
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