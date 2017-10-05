Создать логотип для доски объявлений

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно нарисовать логотип (рисовать в векторе). Сама идея уже придумана, от вас реализация! В прищепке файл, плюс/минус нужно в этом же стиле. Надпись (называться) будет "Петелечка" (от ...