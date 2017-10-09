Необходимо создать логотип для региональной доски объявлений, аналогичной Авито. Название проекта - tver.shop Возможно рассмотреть в качестве цветовой гаммы герб Тверской области.
Логотип для студии маникюра
Необходим логотип студии маникюра и педикюра. В прикрепленных изображениях постарался подобрать варианты, которые мне показались подходящими (по стилистике). Обязательного условия делать похожими на них нет, но именно такая стилистика кажется мне подходящей.
Название студии - "Lucky-Лаки".
Желательно пристроить куда-то в лого (очень ненавязчиво, бледно/серо) надпись "Nail Studio".
Основной цвет студии - нежно-розовый.
Победитель конкурса
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