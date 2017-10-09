Логотип для студии маникюра

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок759 просмотров
#1$15

Необходим логотип студии маникюра и педикюра. В прикрепленных изображениях постарался подобрать варианты, которые мне показались подходящими (по стилистике). Обязательного условия делать похожими на них нет, но именно такая стилистика кажется мне подходящей.

Название студии - "Lucky-Лаки".

Желательно пристроить куда-то в лого (очень ненавязчиво, бледно/серо) надпись "Nail Studio".

Основной цвет студии - нежно-розовый.

8 лет назад
Amor
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
#1
Закономерная победа в конкурсе. Отличный, стильный, креативный логотип. Степан отправил исходники еще до завершения конкурса, т.к. технические проблемы сайта не позволяли выбрать его победителем, а материалы мне нужны были уже сейчас. Рад сотрудничеству.
Благодарю за выбор и сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки

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