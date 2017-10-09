Логотип для студии маникюра

# 1 — $ 15

Необходим логотип студии маникюра и педикюра. В прикрепленных изображениях постарался подобрать варианты, которые мне показались подходящими (по стилистике). Обязательного условия делать похожими на них нет, но именно такая стилистика кажется мне подходящей.

Название студии - "Lucky-Лаки".

Желательно пристроить куда-то в лого (очень ненавязчиво, бледно/серо) надпись "Nail Studio".

Основной цвет студии - нежно-розовый.