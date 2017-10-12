Разработать логотип для компании "дроны как сервис".

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок268 просмотров

Добрый день.

Мы - компания, предоставляющая дистанционную услугу полета на дронах в разных точках мира. Пользователь с компьютера в Беларуси может управлять дроном в Камбодже, например, и получать с него картинку. Это полезно для туризма, видео-блогеров, образования.

Нам необходим логотип, отражающий современность, глобальность, и дроновую составляющую нашей деятельности.

После утверждения исполнителя от него хочу получить 5 различных драфтов, из которых я выберу один для детальной проработки. Результат попрошу в векторном файле. Название компании: DroneHike.World

Фирменных цветов нет, айдентики нет, рисовать с нуля.

8 лет назад
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

l124rd
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
5 дней
Отличный исполнитель. Пунктуальный, вежливый, вникающий в задачу.
Положительный человек, порядочный заказчик. Сотрудничеством доволен и желаю удачи проекту DroneHike.World!

Заявки фрилансеров

l124rd
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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