Разработка логотипа для одежды и др. продукции. ТЗ предоставлю исполнителю дополнительно.
Разработать логотип для компании "дроны как сервис".
Добрый день.
Мы - компания, предоставляющая дистанционную услугу полета на дронах в разных точках мира. Пользователь с компьютера в Беларуси может управлять дроном в Камбодже, например, и получать с него картинку. Это полезно для туризма, видео-блогеров, образования.
Нам необходим логотип, отражающий современность, глобальность, и дроновую составляющую нашей деятельности.
После утверждения исполнителя от него хочу получить 5 различных драфтов, из которых я выберу один для детальной проработки. Результат попрошу в векторном файле. Название компании: DroneHike.World
Фирменных цветов нет, айдентики нет, рисовать с нуля.
Выбранный исполнитель
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