Логотип для обменного пункта электронной валюты

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Завершен25 заявок316 просмотров

Blockchain, banking, investment, trading. Стартап проект. Готовы рассказать детали, заполнить бриф.

8 лет назад
creamixer
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад
$148
7 дней
Тамара ответственный исполнитель. Серьезно подходит к задаче и вникает в продукт проекта. Спасибо за проделанную работу, логотип получился качественный. Рекомендую как исполнителя.
Антон отличный заказчик! Грамотная постановка задачи. Оплаты своевременны. Заказчик профессионал!

Заявки фрилансеров

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
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