Необходим логотип студии маникюра и педикюра. В прикрепленных изображениях постарался подобрать варианты, которые мне показались подходящими (по стилистике). Обязательного условия делать похожими на них нет, но именно такая стилистика кажется мне подходящей. ...
Логотип для обменного пункта электронной валюты
Blockchain, banking, investment, trading. Стартап проект. Готовы рассказать детали, заполнить бриф.
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