Логотип для сайта

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Сайт не принадлежит супер-мегакорпорации, поэтому дорогие и супердорогие дизайнеры лесом.

Тематика сайта: разработка программного обеспечения для игорного бизнеса, в основном платформ онлайн казино.

Формат: PNG, размер: 200*90 px.

Основные цвета сайта: #3799E4, #FFFFFF; фон сайта: #e2e2e2.

Своя идея:

1. В логотипе думаю нужно использовать #3799E4.

2. Текст YOURGAMBLING необычным шрифтом, букву O ввиде рулетки или игровой фишки.

Если у вас есть своё видение - нет проблем. Больше склонен доверять профессионалам в своём деле, сам не дизайнер.

Приложил часть главной страницы с логотипом, который нужно заменить.