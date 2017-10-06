Разработать ЛОГО

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Закрыт24 заявки247 просмотров

Добрый вечер! задача у меня такая: если сеть салонов Оптика с многолетним опытом и устаревшим логотипом) Мне хотеться кардинально его поменять!!! Лого в прикреплении. 

Мне нравятся лого в стиле скетч, рисованные. Но в тоже время он не должен быть совсем кукольным)) В общем что то стильное и красивое)) 

8 лет назад
guest_14973557730491
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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