Разработать ЛОГО

Добрый вечер! задача у меня такая: если сеть салонов Оптика с многолетним опытом и устаревшим логотипом) Мне хотеться кардинально его поменять!!! Лого в прикреплении.

Мне нравятся лого в стиле скетч, рисованные. Но в тоже время он не должен быть совсем кукольным)) В общем что то стильное и красивое))