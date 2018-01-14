Отрисовать простой логотип в вектор

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки168 просмотров

Требуется отрисовать логотип в 3 версиях (разные языки) в EPS (файлы на выходе eps и svg).

PSD исходники в приложении.

8 лет назад
glebden
43 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все отлично
все отлично

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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